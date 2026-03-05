العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)

يواصل الجيش اعتداءاته على مناطق مختلفة من ، حيث شنت قواته غارات جوية على المنطقة الواقعة بين خربة سلم ومجدل سلم، بالإضافة إلى بلدات السلطانية والطيبة ومدينة .



كما طالت بلدات كفررمان وكفور وحاروف وكونين وتول شقرا وقعقعية الجسر والقليلة وكفرتبنيت وبرعشيت، وأسفرت الغارة التي استهدفت كفررمان عن سقوط وجرحى.



كما استهدفت طائرة مسيرة سيارة في بلدة مجدل سلم، بينما شنت الطائرات الحربية غارات على القليلة والسماعية دون تسجيل إصابات، وغارة على معركة أدت إلى ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.



وفي تطور آخر، أفاد الدفاع المدني بسحب جثمان من دبين بعد أن استهدفت غارة منزلًا هناك ليلة أمس. وفي قضاء صور، أسفرت غارة على بلدة معركة قبل وقت قصير عن سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.







غارات عنيفة استهدفت بلدة تول pic.twitter.com/kOzp9i16tE

الغارة التي استهدفت بلدة كفررمان pic.twitter.com/atnkRE1mpM — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026

































































































