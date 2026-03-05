تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نقابة الخلوي تؤكد: قوتنا في وحدتنا والتزامنا الوطني

Lebanon 24
05-03-2026 | 05:05
نقابة الخلوي تؤكد: قوتنا في وحدتنا والتزامنا الوطني
نقابة الخلوي تؤكد: قوتنا في وحدتنا والتزامنا الوطني photos 0
أعلنت نقابة الخلوي في بيان عن أن:"الزملاء الأعزاء، إن بعض الكلمات قد لا توفيكم حقكم، أنتم الذين كنتم على قدر الآمال وواصلتم المواظبة على الحضور إلى مراكز عملكم حفاظاً على استمرارية التواصل بين أهلنا في مختلف المناطق.

وليس هذا فحسب، بل نتوجّه إليكم بجزيل الشكر والتقدير لكل زميل عمل لساعات إضافية لضمان حسن سير العمل، وللزملاء الذين بادروا إلى تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح ليلاً و نهاراً رغم الظروف الأمنية الصعبة، و الى تأمين الخدمات في كل الفروع وعلى الأراضي اللبنانية، فلكم منا كل الاحترام والامتنان على تفانيكم ومسؤوليتكم الوطنية. إننا وإياكم يداً بيد، ندرك أهمية قطاع الاتصالات، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة، ونؤكد مجدداً أن سلامة الموظفين تبقى الأولوية المطلقة. وعليه، يُطلب من أي زميل يواجه خطراً يتعلق بتنقّلاته أو بمكان سكنه، مراجعة قسم الموارد البشرية بالتنسيق مع مديره المباشر، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، باعتبارهم المرجع المختص في هذا الشأن. قوتنا بوحدتنا".
 
