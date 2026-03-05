بيان لـحماس بعد استهداف لاجئين فلسطينيين في مخيم البداوي

صدر عن حركة الإسلامية ، البيان الآتي: "تدين حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الاسرائيلي الإجرامي المتواصل على الشقيق وعلى المخيمات ، وآخرها الجريمة الغادرة التي ارتُكبت فجر اليوم الخميس، عبر غارة جوية استهدفت منزلاً في مخيم البداوي للاجئين في مدينة شمال لبنان، ما أدى إلى استشهاد عائلة فلسطينية مدنية وجرح آخرين".





أضاف البيان: "إن هذه الجرائم النكراء تمثل عدوانًا صهيونيًا جديدًا يتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، واستهدافًا مباشرًا لشعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، ويؤكد استمرار نهج الإجرامي في ملاحقة أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج. إننا في حركة حماس، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي جميعًا، وإلى أهلنا في مخيم البداوي ومخيمات شعبنا الفلسطيني في لبنان، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال".





ختم البيان: "كما نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، وندعو والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان الخطير الذي يستهدف الأمن اللبناني ويهدد استقرار المنطقة".

