تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان لـ"حماس" بعد استهداف لاجئين فلسطينيين في مخيم البداوي

Lebanon 24
05-03-2026 | 05:13
A-
A+
بيان لـحماس بعد استهداف لاجئين فلسطينيين في مخيم البداوي
بيان لـحماس بعد استهداف لاجئين فلسطينيين في مخيم البداوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، البيان الآتي: "تدين حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الاسرائيلي الإجرامي المتواصل على لبنان الشقيق وعلى المخيمات الفلسطينية، وآخرها الجريمة الغادرة التي ارتُكبت فجر اليوم الخميس، عبر غارة جوية استهدفت منزلاً في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، ما أدى إلى استشهاد عائلة فلسطينية مدنية وجرح آخرين". 


أضاف البيان: "إن هذه الجرائم النكراء تمثل عدوانًا صهيونيًا جديدًا يتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، واستهدافًا مباشرًا لشعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، ويؤكد استمرار نهج الاحتلال الإجرامي في ملاحقة أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج. إننا في حركة حماس، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء جميعًا، وإلى أهلنا في مخيم البداوي ومخيمات شعبنا الفلسطيني في لبنان، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال". 


ختم البيان: "كما نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان الخطير الذي يستهدف الأمن اللبناني ويهدد استقرار المنطقة". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استهداف شقة في مخيم البداوي في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارة إستهدفت شقة قرب مسجد خليل الرحمن في مخيم البداوي في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف مركز لـ"حماس" في مخيم عين الحلوة… سقوط شهداء وهذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية": وفد من مفوضية اللاجئين يصل مخيم الهول في ريف الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الفلسطينية

الاستقلال

المقاومة

الاحتلال

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05
Lebanon24
07:28 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24