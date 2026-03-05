تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين اشتعال الميدان وصمت العواصم.. هل رُفعت "مظلّة الأمان" عن لبنان؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 06:00
A-
A+
بين اشتعال الميدان وصمت العواصم.. هل رُفعت مظلّة الأمان عن لبنان؟
بين اشتعال الميدان وصمت العواصم.. هل رُفعت مظلّة الأمان عن لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفرض وقائع الميدان المتسارعة منذ فجر الإثنين إيقاعًا دمويًا يتجاوز كل محاولات التبريد التقليدية، حيث يجد لبنان نفسه في قلب مواجهة شاملة لا تترك مساحة للحياد. ومع دخول العمليات البرية مرحلة الاحتكاك المباشر عند الحدود الجنوبية، يبرز تساؤل جوهري حول الغياب التام لأي أثر ملموس للاتصالات الدبلوماسية، التي تبدو وكأنها تعمل في فراغ، أو أنها تعطّلت قسرًا بانتظار ما ستفرضه القوة من نتائج.
 
هذا الصمت السياسي الدولي يطرح علامات استفهام حول جدوى التحركات الرسمية اللبنانية التي لم تُخرج حتى الآن خرقًا واحدًا يوقف نزيف الأرواح والدمار. وبينما تنشغل إسرائيل بتوسيع رقعة الاستهدافات لتكريس واقع أنّ "لا منطقة آمنة"، يظل الحراك الدبلوماسي أسير بيانات الشجب أو الوعود المؤجلة، بما يعكس فجوة عميقة بين ما يحدث على الأرض وبين أروقة القرار الدولية التي تبدو عمليًا منسجمة مع فكرة ترك الميدان يحدّد موازين القوى الجديدة.
 
لكن ثمّة من يعتقد أنّ "صمت الدبلوماسية" في هذه المرحلة ليس عجزًا بقدر ما هو قرار سياسي لدى العواصم الكبرى، بترك المواجهة تصل إلى نهاياتها قبل أيّ تدخّل جدي. وفي ظل هذا الانكفاء، يواجه لبنان خطر الانزلاق نحو استنزاف طويل الأمد يكسر التوازنات الهشّة التي حكمت الساحة المحلية لسنوات. فهل يتحمّل اللبنانيون ذلك؟ هل يترك العالم ميدان لبنان لمصيره فعلًا؟ وهل رفعت واشنطن يدها عن "شبكة الأمان" اللبنانية؟
 
التصدع الداخلي وتبادل "الخطايا" السياسية
 
في الداخل، يبدو واضحًا أنّ اللبنانيين يخوضون الحرب هذه المرة بانقسام عمودي كامل، تعبّر عنه السجالات السياسية القائمة في ذروة المواجهة، إذ يحمّل كثيرون "حزب الله" المسؤولية عنها، بعد عملية فجر الإثنين التي كان يعلم جيدًا أنّها، برمزيتها الفائقة، ستقود إلى حرب غير متكافئة ولا عادلة. وفي المقابل، جاءت اتهامات قيادة "حزب الله" على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم للحكومة بارتكاب "خطيئة أكبر" لتعمّق الشرخ أكثر وسط اشتعال الحرب.
 
من هنا، يمكن القول إنّ العلاقة بين بعبدا والسرايا والضاحية لم تعد محكومة بقواعد "التنسيق الضروري"، وهو ما يعكس تضاربًا حادًا في الرؤى. فالحكومة تحاول تسويق خطاب يلتزم بالقرارات الدولية لوقف النار، بينما تعتبر المقاومة أنّ أي تنازل سياسي في هذا التوقيت هو طعنة للميدان الذي يقدّم تضحيات جسيمة. وليس خافيًا على أحد أنّ مثل هذا "الشرخ" يضعف موقف لبنان ويجرّده من فاعليته، في ظل غياب رؤية مشتركة أو موحّدة.
 
وفي ضوء هذا الانقسام العمودي، يبدو الرهان الحكومي على إحداث خرق عبر الوسطاء مغامرة غير محسومة النتائج، طالما أنّ الداخل غير متفق على سقف التنازلات الممكنة. فالسعي إلى فكّ الارتباط بين الجبهات أو فرض حظر نشاط عسكري محدد يصطدم برفض قاطع من القوى الميدانية، ما يحوّل الاتصالات الرسمية إلى مجرد محاولات لتقطيع الوقت أو رفع العتب السياسي أمام مجتمع دولي لا يبدو مستعجلًا للحلّ.
 
الجمود الدولي وفخ "الانتظار الاستراتيجي"
 
على المقلب الآخر، تبدو الولايات المتحدة، المنشغلة بحربها على إيران، وكأنّها منحت "تفويضًا كاملًا" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفعل ما يحلو له في لبنان. ويبرّر المحسوبون عليها ذلك بـ"الإحباط" من المماطلة في تنفيذ القرارات الحكومية، إذ يشيرون إلى أنّ الموفدين الأميركيين حذّروا مرارًا وتكرارًا من أنّ الاكتفاء بالأقوال من دون اقترانها بأفعال ملموسة سيفضي إلى هذه النتيجة، وهذا ما حصل.
 
ويوحي الخطاب الأميركي بأنّ واشنطن رفعت يدها عن ممارسة ضغوط جدية على الجانب الإسرائيلي، حتى إنّ هناك من يقول إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى "الضوء الأخضر" لنتنياهو لاستكمال الأهداف العسكرية تحت ستار "الدفاع عن النفس". وفي المقابل، تكتفي إدارته بإرسال رسائل تحذيرية للحكومة اللبنانية بضرورة تغيير الواقع الميداني كشرط مسبق لأي تسوية، تمهيدًا لاتفاق نهائي هذه المرّة، وفق شروط تل أبيب.
 
ويرى العارفون أنّ هذا الجمود الدبلوماسي ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج قناعة دولية بأن الاتفاقات القديمة، بما فيها القرار 1701، لم تعد صالحة للتطبيق بصيغتها السابقة في ظل المعطيات الراهنة. وبات واضحًا أنّ هناك من يسعى لفرض "اتفاق جديد" يغيّر قواعد اللعبة بالكامل، وهو ما يفسّر غياب أي مبادرات جدية لوقف إطلاق النار حاليًا، إذ يُراد للضغط العسكري أن ينضج الظروف السياسية لفرض شروط كانت مرفوضة قبل فجر الإثنين الماضي.
 
مرّة أخرى، يجد لبنان نفسه وحيدًا في مواجهة آلة حربية لا تعترف بالحدود، وسلطة سياسية مشلولة بفعل الانقسام، فيما الميدان يتقدّم على السياسة بخطوات واسعة. وإذا كان الرهان الرسمي قد قام سابقًا على التفاوض، فإنّ الواضح أنّ هذا المسار بات اليوم مجمّدًا، بانتظار ما ستفرضه الوقائع العسكرية على الأرض.
وفي ظل هذا "الانتظار الاستراتيجي" الذي تمارسه العواصم الكبرى، يبدو لبنان كأنه يُترك ليخوض معركته وحده، إلى أن تنضج شروط التسوية. فهل باتت تسوية لبنان تُكتب بالنار قبل أن تُوقَّع على الطاولة؟
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي يخرج عن صمته: "وقفوا تأذوني"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بين مفاوضات جنيف وتطورات الميدان.. هل يكون لبنان "ورقة مقايضة" إقليمية؟
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05
Lebanon24
07:28 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24