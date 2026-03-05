تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عبد المسيح يدعو لفرض قانون الطوارئ في لبنان

Lebanon 24
05-03-2026 | 05:24
A-
A+

عبد المسيح يدعو لفرض قانون الطوارئ في لبنان
عبد المسيح يدعو لفرض قانون الطوارئ في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال النائب أديب عبد المسيح ، في بيان اصدره مكتبه الاعلامي:"بالأمس، كان لافتاً عدم ردّ الشيخ نعيم قاسم على القرار الحكومي القاضي بحظر الجناح العسكري لحزب الله، كما لم يرد هذا الأخير لدعوات كل شرائح المجتمع اللبناني لجهة عدم إسناد إيران و ترك قرار السلم و الحرب بيد الحكومة اللبنانية، بل و تحييد لبنان عن أي صراعات إقليمية.  من ناحية أخرى، لم ترد إسرائيل على الحكومة اللبنانية و جميع المساعي الدولية بالتهدئة، بل باشرت عدوانها ليصل ذروته حد تهجير كل سكان جنوب الليطاني،  أي نحو 230  بلدة و قرية. و يبدو أن التصعيد حاصل لا محال. أما الصراع السياسي الداخلي، فهو يكون عادة في زمن السلم لمنع الحروب و التصعيد و الكوارث،  إلا أنه عندما تحصل الواقعة، عندها لا تكفي البيانات المضادة ولا ينفع الندم و التصارع الداخلي، فموقفي معروف و سيادي غير مجتزىء وسيبقى".

تابع:" أما الآن، أرى أنه من واجبي الوطني و الأخلاقي و الإنساني تحديد خياراتي و مواقفي و واجباتي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، منها لا حصراً:

إعلان دعمي المطلق وغير المشروط لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و قراراته كحام للدستور ومفاوض عن لبنان و قائد أعلى للقوات المسلحة الشرعية، و أنا مِلء الثقة أنه سيقود سفينة خلاص لبنان مهما اشتدت العواصف حولنا.

تسخير كل امكانياتي المؤسساتية في الكورة ووضعها بتصرف رئاسة الجمهورية و الحكومة اللبنانية لما يرونه مناسباً في هذه الظروف الصعبة، التشديد مرة أخرى على ضرورة فرض قانون الطوارئ الرقم 45/67 على الأراضي كافة ، لتتمكن القيادة العسكرية العليا من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير من ناحية حظر النشاطات العسكرية لأي جهة لبنانية أو غير لبنانية خارجة عن الشرعية، ويكون للقوات المسلحة الشرعية حرية وسرعة الحركة العملانية والقانونية والتنفيذية لتطبيق القانون و حماية لبنان، اضافة الى إنشاء خلية أزمة دبلوماسية برئاسة رئيس الجمهورية تعمل على القنوات الضرورية، و من دون أي استثناءات أو ضوابط، من أجل إيقاف العمليات العسكرية و تجنيب لبنان تصعيداً يهدد جميع أبنائه و أراضيه و مرافقه.

بدء العمل على خطة  تعبئة جزئية بعد فرض قانون الطوارئ،  من ناحية إعطاء صلاحيات إضافية للبلديات و السلطات المحلية تحت إشراف الجيش اللبناني، لفرض الأمن و منع الإخلال به في المناطق غير المعرضة لعدوان عسكري من أجل تأمين سلامة وأمن المواطنين و المقيمين و النازخين في هذه المناطق، والإستفادة  بشكل إختياري من خبرات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ( ضباطاً و رتباء و أفراداً)، أو من شارك في الخدمة العسكرية سابقا و الراغبين بمساعدة قواتنا المسلحة في فرض القانون و تأمين سلامة المرافق و المواطنين أو في اختصاصات أخرى".  

وختم:"حمى الله لبنان و شعبه من أي مكروه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح يوقع على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" لفرض النظام في مينيسوتا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: آن الأوان لأخذ قرارات تاريخية تحمي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05
Lebanon24
07:28 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24