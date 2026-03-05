تفاصيل جديدة.. هذه آخر المعلومات عن شهداء الغارة في زحلة

أفادت معلومات " " بأن الغارة في هما المعاون في مظلوم وسائق سيارة من نوع رينو يُدعى ياسر مجهول الهوية.



وعلم " 24" أن ياسر كان يقلّ المعاون مظلوم في طريقه إلى مركز خدمته بالعاصمة، على – ، قبل أن تستهدف طائرة مسيرة السيارة، وهي من نوع رينو ومسجلة باسم شخص من آل .



وكانت غارة إسرائيلية استهدفت السيارة عند أوتوستراد زحلة .

