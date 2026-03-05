تيمور جنبلاط من بعبدا: قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية

زار النائب تيمور رأس وفد من واللقاء الديموقراطي رئيس الجمهورية في .



اثر اللقاء، أكد النائب ان الزيارة لدعم رئيس الجمهورية والتضامن معه في هذه الظروف".



ولفت الى أن "أهالي الجنوب يدفعون ثمن جنون بعض الفرقاء في والخارج"، معتبرا على أن "قرار الحرب والسلم هو بيد "، داعيا الى "التشدد في الحفاظ على اتفاق وتطبيقه وتأكيد الدعم المعنوي والسياسي للجيش اللبناني".

