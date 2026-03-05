حيلة لم يستخدمها العدو في هذه الحرب

بعد أيام على اندلاع المواجهة بين والجيش ، ورغم أن هذه المواجهة تعد أشدّ من حرب الأيام الستة والستين السابقة، إلا أن العدو لم يستخدم هذه المرة حيلة "جدارات الصوت" التي كانت تُستعمل سابقًا على مدار الساعة لإثارة الرعب والخوف في نفوس اللبنانيين.

Advertisement