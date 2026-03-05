تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حيلة لم يستخدمها العدو في هذه الحرب

حيلة لم يستخدمها العدو في هذه الحرب
بعد أيام على اندلاع المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ورغم أن هذه المواجهة تعد أشدّ من حرب الأيام الستة والستين السابقة، إلا أن العدو لم يستخدم هذه المرة حيلة "جدارات الصوت" التي كانت تُستعمل سابقًا على مدار الساعة لإثارة الرعب والخوف في نفوس اللبنانيين.
المصدر: خاص
