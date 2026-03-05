هل ستتوقف الإنذارات الروتينية؟

لاحظ مراقبون أنّه منذ إصدار العدو إنذارًا لإخلاء كامل مناطق جنوب ، لم يصدر أي إنذار جديد يستهدف منطقة محددة هناك.



واليوم، بعد صدور إنذار بإخلاء كامل منطقة الضاحية الجنوبية، اعتبر المراقبون أنّ هذا المؤشر يوحي بالتخلي عن فكرة إصدار تحذيرات لمبنى أو موقع محدد. وأشاروا إلى تساؤل حول ما إذا كانت الإنذارات الروتينية اليومية ستتوقف قريبًا.

