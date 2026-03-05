تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: قرار "السلم والحرب" سيادي وحصري بيد الدولة اللبنانية

Lebanon 24
05-03-2026 | 08:43
A-
A+
عون: قرار السلم والحرب سيادي وحصري بيد الدولة اللبنانية
عون: قرار السلم والحرب سيادي وحصري بيد الدولة اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات مكثفة عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، توزعت على ثلاثة محاور رئيسية شملت الاتصالات الديبلوماسية، واللقاءات النيابية، والمتابعات الوزارية؛ وذلك بهدف شرح موقف لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد حصر قرار السلم والحرب بيد الشرعية اللبنانية.
 
وأكد الرئيس عون خلال لقاءاته أن قرار مجلس الوزراء بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو "قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه".
 
وفي هذا السياق، استقبل فخامته وفداً من كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، الذي شدد على أن قرار الحرب يجب أن يظل بيد الدولة، محذراً من "جنون بعض الفاعليات والأحزاب" المرتبطة بالخارج.
 
كما التقى النواب إبراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، وآلان عون، حيث أكد النائب كنعان ضرورة الالتفاف حول الشرعية والجيش، معتبراً أن الأجندات الدولية لا تخدم لبنان بل تبحث عن مصالحها.

تصدر موضوع تأجيل الانتخابات النيابية المباحثات، حيث أشار النائب كنعان إلى استحالة إجرائها في ظل وجود أكثر من 100 ألف نازح وظروف أمنية قاهرة.
 
من جهته، أوضح النائب نعمة إفرام، رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان"، أن التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين يأتي كضرورة لتجنب الفراغ في "المؤسسة الأم"، مع إمكانية تقصير الولاية في حال تحسنت الأوضاع. كما دعا إفرام اللبنانيين إلى احتضان النازحين من أبناء الجنوب باعتبارهم إخوة وضحايا لقرارات لم يتخذوها.

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون القائم بالأعمال الإماراتي محمد شاهين الغفلي، والقائم بأعمال سفارة الكويت المستشار عبد العزيز الدلح، والسفير العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الذين نقلوا تضامن دولهم مع لبنان ودعمهم لقرارات سلطته الشرعية وسيادته.
 
ونقابياً، أعلن نقيب المحامين في بيروت فادي مرتينوس دعم النقابة الكامل لقرارات الحكومة، مطالباً بوقف آلة التدمير الإسرائيلية، ومنع استدراج العدو للدخول إلى لبنان، وهي مسؤولية حملها لـ"حزب الله".

وعلى الصعيد الخدماتي، اطلع الرئيس عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على تدابير استمرارية الشبكات في المناطق الحساسة. كما طمأن وزير الطاقة والمياه جو الصدي اللبنانيين إلى توفر المحروقات (بنزين، مازوت، غاز)، واضعاً رئيس الجمهورية في صورة المحادثات مع البنك الدولي لإنشاء معامل كهرباء جديدة، والاتصالات الجارية مع دول الخليج ومصر والأردن لاستجرار الغاز.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصّار: شعبنا دفع ثمنا باهظا للحروب ويجب أن يكون قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: قرار السلم والحرب هو حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إن إطلاق الصواريخ والمسيرات يشكل خرقاً لموقف الدولة الثابت بحصر قرار السلم والحرب بيدها وحدها
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط من بعبدا: قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
10:15 | 2026-03-05
Lebanon24
10:12 | 2026-03-05
Lebanon24
10:06 | 2026-03-05
Lebanon24
10:04 | 2026-03-05
Lebanon24
09:49 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24