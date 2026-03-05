زحمة سير خانقة على هذه الطرقات!

أفادت المروري بأن حركة السير كثيفة في عدة نقاط في ، حيث سجلت ازدحاماً على طريق باتجاه الطيونة، وعلى أوتوستراد الجناح في الاتجاهين، وكذلك على أوتوستراد الرئيس باتجاه .





كما تشهد الواجهة البحرية ازدحاماً من محلة ومن باتجاه ، فيما الحركة كثيفة من الصيفي باتجاه وصولاً إلى الزلقا، ومن مستديرة في باتجاه تقاطع الشفروليه، بالإضافة إلى ازدحام على مستديرة الطيونة في بيروت.

