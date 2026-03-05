تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد الإنذار الإسرائيلي للضاحية… هذا ما تشهده طرقات العاصمة (صور وفيديو)

Lebanon 24
05-03-2026 | 08:54
بعد الإنذار الإسرائيلي للضاحية… هذا ما تشهده طرقات العاصمة (صور وفيديو)
بعد الإنذار الإسرائيلي للضاحية… هذا ما تشهده طرقات العاصمة (صور وفيديو) photos 0
سادت حالة من الهلع والخوف بين المواطنين، خصوصًا في منطقة الضاحية الجنوبية، بعد طلب العدو الإسرائيلي إخلاء المنطقة تمهيدًا لقصفها، ما أدى إلى ازدحام سير خانق على الطرقات، ولجوء بعض السكان للمشي على الأقدام لتجنب التأخر.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير كثيفة في عدة نقاط في بيروت،  حيث سجلت زحمة سير خانقة على:

طريق الشياح باتجاه الطيونة.

أوتوستراد الجناح الأوزاعي في الاتجاهين.

أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية.

كما شهدت الواجهة البحرية ازدحامًا من محلة عين المريسة ومن المنارة باتجاه الروشة، فيما كانت الحركة كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولًا إلى الزلقا، ومن مستديرة رزق الله في سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه، إضافة إلى ازدحام على مستديرة الطيونة في بيروت.

وكان المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد كتب عبر حسابه على منصة "إكس":"انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت - انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا". 

تابع: "سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يرجى التوجه شرقاً باتجاه جبل لبنان على محور بيروت-دمشق. سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالًا باتجاه طرابلس بمحور بيروت-طرابلس وشرقًا لجبل لبنان على اوتوستراد المتن السريع. انتبهوا، يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي توجه جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر". 


ختم: "سنبلغكم بالوقت المناسب للعودة إلى بيوتكم". 























 
