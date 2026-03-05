بعد الإنذار الإسرائيلي للضاحية… هذا ما تشهده طرقات العاصمة (صور وفيديو)

وبعد تداول معلومات عن إخلاء موظفين من مطار ، أكدت مصادر لـ" " أن موظفي طيران لا يزالون متواجدين داخل ويواصلون عملهم بشكل طبيعي حتى الآن، من دون تسجيل أي إجراء إخلاء كما أُشيع.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير كثيفة في عدة نقاط في ، حيث سجلت زحمة سير خانقةعلى:طريق الشياح باتجاه الطيونة.أوتوستراد الجناح الأوزاعي في الاتجاهين.أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية.كما شهدت الواجهة البحرية ازدحامًا من محلة عين المريسة ومن المنارة باتجاه الروشة، فيما كانت الحركة كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولًا إلى الزلقا، ومن مستديرة رزق الله في سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه، إضافة إلى ازدحام على مستديرة الطيونة في بيروت.وكان المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد كتب عبر حسابه على منصة "إكس":"انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت - انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا".تابع: "سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يرجى التوجه شرقاً باتجاه على محور بيروت-دمشق. سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالًا باتجاه بمحور بيروت-طرابلس وشرقًا لجبل على اوتوستراد المتن السريع. انتبهوا، يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي توجه جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".ختم: "سنبلغكم بالوقت المناسب للعودة إلى بيوتكم".