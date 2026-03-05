ميقاتي أمام زواره: إن احتضان النازحين امر بديهي ومطلوب من كل ابناء المجتمع اللبناني

قال "إن التضامن الوطني مع ابناء الجنوب من قراهم وبلداتهم بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على هو خطوة واجبة ومطلوبة منا جميعا، لان اي خلافات او تباينات سياسية لا تعني تجاهل أننا شعب واحد على ارض لبنانية واحدة، وأن كل منطقة لبنانية تعني الكثير لجميع اللبنانيين".وأمام زواره في اليوم قال: إن احتضان النازحين امر بديهي ومطلوب من كل ابناء المجتمع اللبناني، ومن واجب الحكومة الاسراع في انجاز خطة الايواء والدعم، لاننا تابعنا شكاوى اساسية عن التأخير الحاصل في التحرك.وكان الرئيس عقد سلسلة لقاءات شعبية في دارته في طرابلس، كما التقى وفودا اجتماعية ونقابية. كما استقبل النائب احمد الخير.وإستقبل رئيس رابطة مخاتير طرابلس المختار حسام التوم على رأس وفد من المخاتير عرض له مشروع مكننة عمل المخاتير الأمر الذي يسهل عملية إنجاز المعاملات.والتقى وفدا من نقابة موظفي المصارف في الشمال برئاسة النقيب حسان ريفي عرض له العقبات التي تواجههم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.والتقى وفدا من نقابة عمال بلدية الميناء برئاسة النقيب احمد مرسلي في حضور نقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقيب شادي السيد.الوفد ثمن عاليا الدور الذي تقوم به مؤسسات"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"على المستويات الانسانية والصحية والاجتماعية، وسجل الوفد لهذه المؤسسات دوام عملها على ارض الواقع ومساندتها لمختلف شرائح المجتمع ،ونوه ايضا بجهود الرئيس ميقاتي التي تعنى دائما بواقع العمال في مدينة الميناء وهو ترجم ذلك مرارا ابان توليه رئاسة الحكومة كما لم يتوان عن القيام بكل عمل يخدم النقابات والطبقة العمالية في مدينتي طرابلس والميناء وفي انحاء .