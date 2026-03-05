تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط: اللبنانيون يدفعون ثمن قرارات أتت من إيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:47
A-
A+

جنبلاط: اللبنانيون يدفعون ثمن قرارات أتت من إيران
جنبلاط: اللبنانيون يدفعون ثمن قرارات أتت من إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أنّ استمرار المواجهات قد يقود إلى حرب عالميّة ثالثة، معتبرًا أنّها حرب نفوذ ومصالح، وأنّ اللبنانيين لا يملكون أي تأثير على مجرياتها سوى التمسك بالوحدة الوطنيّة والتضامن والصبر والحوار الدائم.

وقال جنبلاط إنّه "ليس هناك مأوى لجميع اللبنانيين إلّا لبنان الكبير"، مضيفاً أنّه "بالرغم من الموازين الدوليّة نشكر ماكرون على رفضه للعدوان وشجبه". وشدّد على رفض "حرب الآخرين على أرضنا"، معتبرًا أنّ "أهل الجنوب والضاحية وجميع اللبنانيين يدفعون ثمن قرارات أتت من إيران".

وأكد جنبلاط تأييده "كلّ قرارات مجلس الوزراء، وبعضها لا نستطيع تنفيذه، لكنّ الشرعيّة اليوم تمتاز بهذه القرارات"، معلنًا التضامن مع الجيش وقائده ومع القوى الأمنيّة.

كما أعلن التضامن مع الدول العربيّة التي "تنهال عليها الصواريخ"، مشيراً إلى أنّها "ليست مسؤولة عن الحرب وقد حاولت تجنّبها ولم تستطع".

ودعا لـ"تكثيف جهود الإغاثة والإتّصالات بجميع المرجعيّات الدينية والسياسيّة من أجل الصمود"، معتبرًا أنّها "محنة كبرى لكنّنا سنتجاوزها فشعبنا شعب كبير".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: اهالي الضاحية والجنوب والبقاع يدفعون ثمن قرارات اتت من الجمهورية الاسلامية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد جنبلاط: القرارات أتت من الخارج وتحديدا من ايران ونؤيد قرارات الحكومة وندعو للتضامن والتكافل مع الجيش وقائده
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إشارة أتت من إيران.. هل ستبدأ الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة: "كهرباء لبنان" تُحدّد حاجاتها للمحروقات والتواريخ وتدفع ثمن الشحنات من جباياتها حصراً
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الاشتراكي وليد جنبلاط

مجلس الوزراء

لبنان الكبير

وليد جنبلاط

حزب التقدم

الاشتراكي

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
10:15 | 2026-03-05
Lebanon24
10:12 | 2026-03-05
Lebanon24
10:06 | 2026-03-05
Lebanon24
10:04 | 2026-03-05
Lebanon24
09:49 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24