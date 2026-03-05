تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذه حقيقة إخلاء ثكنة مرجعيون

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:49
A-
A+
هذه حقيقة إخلاء ثكنة مرجعيون
هذه حقيقة إخلاء ثكنة مرجعيون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت معلومات لبنان 24 أن ما يُشاهد في ثكنة مرجعيون هو حركة آليات لنقل بعض الأغراض والعتاد إلى مواقع أخرى ضمن إجراءات روتينية، ولا صحة لما يُشاع عن عمليات إخلاء داخل الثكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... هذه حقيقة الرسالة التي وصلت إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

لبنان

تينيت

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
10:15 | 2026-03-05
Lebanon24
10:12 | 2026-03-05
Lebanon24
10:06 | 2026-03-05
Lebanon24
10:04 | 2026-03-05
Lebanon24
09:47 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24