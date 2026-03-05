هذه حقيقة إخلاء ثكنة مرجعيون

أفادت معلومات أن ما يُشاهد في ثكنة هو حركة آليات لنقل بعض الأغراض والعتاد إلى مواقع أخرى ضمن إجراءات روتينية، ولا صحة لما يُشاع عن عمليات إخلاء داخل الثكنة.

