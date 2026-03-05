استنفارٌ أمنيٌّ على مداخل الضاحية.. اليكم ما يجري

أعلنت عن استنفار مفارز السير بكامل ضباطها وعناصرها، بالتعاون مع الفصائل والمخافر الإقليمية وشرطة البلديات، لتسهيل حركة المرور الكثيفة وتيسير أمور المواطنين المغادرين لمنطقة الضاحية الجنوبية. وتعمل القوى الأمنية ميدانياً على معالجة أزمة السير الخانقة التي تشهدها الطرقات والمستديرات المحيطة.



ووجهت قوى الأمن نداءً للمواطنين طالبتهم فيه بعدم ركن سياراتهم بشكل عشوائي أو في صفوف مزدوجة، كما تمنت على القاطنين في محيط الضاحية والمناطق المكتظة تجنب التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك للمساهمة في تخفيف الازدحام وتسهيل حركة المرور.





