عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر ، رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فابيان ماندون (Fabien Mandon)، بصفته موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في حضور العماد رودولف هيكل.



وضع الجنرال ماندون في صورة الأوضاع الأمنية الراهنة التي يمر بها ، مسلطاً الضوء على تداعيات استمرار الاعتداءات واتساع رقعتها، لتشمل مناطق سكنية مأهولة في مختلف المحافظات .



خلال اللقاء، حمّل رئيس الجمهورية الموفد الفرنسي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على مبادرته تجاه لبنان، مثمناً وقوف المستمر إلى جانب اللبنانيين في الأزمات، وحرصها على تأمين المساعدات العاجلة والضرورية لمواجهة الظروف الراهنة.







