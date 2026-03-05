تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان

Lebanon 24
05-03-2026 | 10:06
A-
A+
عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان
عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فابيان ماندون (Fabien Mandon)، بصفته موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وضع الرئيس عون الجنرال ماندون في صورة الأوضاع الأمنية الراهنة التي يمر بها لبنان، مسلطاً الضوء على تداعيات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واتساع رقعتها، لتشمل مناطق سكنية مأهولة في مختلف المحافظات اللبنانية.

خلال اللقاء، حمّل رئيس الجمهورية الموفد الفرنسي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على مبادرته تجاه لبنان، مثمناً وقوف فرنسا المستمر إلى جانب اللبنانيين في الأزمات، وحرصها على تأمين المساعدات العاجلة والضرورية لمواجهة الظروف الراهنة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون هنأ السعودية بالذكرى الـ299 لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة للبنان موضع تقدير وامتنان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجري العمل على عقد مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تسلّم دعوة رسمية من ماكرون لمشاركته في ترؤس مؤتمر باريس
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلم دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمشاركته في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي سيعقد في باريس في ٥ اذار
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الرئيس عون

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05
Lebanon24
12:10 | 2026-03-05
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05
Lebanon24
12:04 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24