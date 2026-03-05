بلاسخارت: لبنان يعيش "كابوساً جديداً" ولا حلول دائمة تُفرض بالقوة

علّقت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ، ، على أوامر الإخلاء الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرة من تفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.



وفي تدوينة لها عبر منصة "أكس"، أشارت بلاسخارت إلى خطورة صدور أوامر بإخلاء مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية، في وقت لا يزال فيه اللبنانيون يفرون بأعداد غفيرة من مناطق الجنوب اللبناني جراء العمليات العسكرية.



وأضافت المنسقة الأممية أن "البلد يعيش كابوساً جديداً"، مشددة في موقفها على أنه "لا يمكن لأي طرف أن يفرض حلاً دائماً بالقوة"، في إشارة إلى ضرورة المسارات السياسية والدبلوماسية لإنهاء الصراع الحالي.







