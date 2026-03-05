تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بغارة من البحر.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف قائد في حماس بطرابلس

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:41
بغارة من البحر.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف قائد في حماس بطرابلس
بغارة من البحر.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف قائد في حماس بطرابلس photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "عاجل في غارة من البحر: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد في حماس مسؤول عن التدريبات في طرابلس بلبنان". 
تابع: "منذ بداية عملية زئير الأسد: سلاح البحرية يهاجم في عمق لبنان ويعترض تهديدات جوية". 

أضاف: "في غارة على منطقة طرابلس في لبنان قضى سلاح البحرية على المدعو وسيم عطالله علي، والذي عمل قائدًا في حماس والمسؤول عن التأهيل والتدريب في المكتب العسكري لحماس في لبنان وذلك في أول ضربة في منطقة طرابلس منذ بداية عملية زئير الأسد". 

أكمل: "وكان يعمل على الدفع بمخططات للمساس بمواطني إسرائيل وبقوات الجيش الاسرائيلي، وشكّلت أنشطته تهديدًا لأمن إسرائيل ومواطنيها". 

ختم: "ومنذ بداية عملية زئير الأسد يشنّ سلاح البحرية هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، كما يرصد ويعترض يوميًا عبر سفن الصواريخ تهديدات جوية موجهة نحو أراضي إسرائيل. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانخراط في المعركة والعمل تحت رعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل". 
 
