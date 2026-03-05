بغارة من البحر.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف قائد في حماس بطرابلس

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "عاجل في غارة من البحر: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد في مسؤول عن التدريبات في بلبنان".



تابع: "منذ بداية عملية زئير : سلاح البحرية يهاجم في عمق ويعترض تهديدات جوية".



أضاف: "في غارة على منطقة طرابلس في لبنان قضى سلاح البحرية على المدعو وسيم علي، والذي عمل قائدًا في حماس والمسؤول عن التأهيل والتدريب في المكتب العسكري لحماس في لبنان وذلك في أول ضربة في منطقة طرابلس منذ بداية عملية زئير الأسد".



أكمل: "وكان يعمل على الدفع بمخططات للمساس بمواطني وبقوات الجيش الاسرائيلي، وشكّلت أنشطته تهديدًا لأمن إسرائيل ومواطنيها".



ختم: "ومنذ بداية عملية زئير الأسد يشنّ سلاح البحرية هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، كما يرصد ويعترض يوميًا عبر سفن الصواريخ تهديدات جوية موجهة نحو أراضي إسرائيل. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد الذي قرر الانخراط في المعركة والعمل تحت رعاية النظام ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".

⭕️في غارة على منطقة طرابلس في لبنان قضى سلاح البحرية على الإرهابي المدعو وسيم عطالله علي،…