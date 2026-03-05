بغارة من البحر.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف قائد في حماس بطرابلس

#عاجل في غارة من البحر: جيش الدفاع قضى على قائد في حماس الارهابية مسؤول عن التدريبات في طرابلس بلبنان
⭕️منذ بداية عملية زئير الأسد: سلاح البحرية يهاجم في عمق لبنان ويعترض تهديدات جوية*
⭕️في غارة على منطقة طرابلس في لبنان قضى سلاح البحرية على الإرهابي المدعو وسيم عطالله علي،… pic.twitter.com/9WgekUvR97
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 5, 2026
