تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كارثة إنسانية تهدّد العاصمة.. والمنبر البلدي يطالب بإجراءات استثنائية

Lebanon 24
05-03-2026 | 10:31
A-
A+
كارثة إنسانية تهدّد العاصمة.. والمنبر البلدي يطالب بإجراءات استثنائية
كارثة إنسانية تهدّد العاصمة.. والمنبر البلدي يطالب بإجراءات استثنائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر "المنبر البلدي لمدينة بيروت"، في بيان له اليوم، من كارثة إنسانية متفاقمة جراء تصعيد العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن العاصمة باتت في قلب الأزمة نتيجة تدفق آلاف العائلات النازحة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وهو ما يفرض تحديات اجتماعية وإدارية هائلة على مؤسسات المدينة.

وأكد المنبر أن الواقع الراهن يضع مسؤولية مباشرة على عاتق محافظ وبلدية بيروت لإدارة ملف النزوح وتنظيمه، خاصة وأن المعركة تبدو طويلة الأمد. وطالب البيان بضرورة التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية لتجنب كوارث محتملة قد تطال السكان والوافدين على حد سواء.

ودعا المنبر إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية الفورية لتخفيف الضغط عن شوارع العاصمة، وأبرزها:

- استثمار المساحات: فتح مبنى "المدينة الرياضية" والساحات المحيطة به ومحطة "شارل الحلو" أمام النازحين وسياراتهم لمعالجة أزمة السير الخانقة.
- التنسيق الأمني: تسيير دوريات راجلة لقوى الأمن الداخلي حول أماكن النزوح لتنظيم المرور ومعالجة الإشكالات.
- الدور الحكومي والمدني: تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الإشراف على المراكز، وحث جمعيات المجتمع المدني على تأمين المساعدات العاجلة.

وعلى الصعيد الصحي، شدد المنبر على ضرورة تأمين النظافة والمياه ومواد التعقيم في أماكن النزوح، مطالبًا بتشكيل فرق طبية من وزارة الصحة بالتعاون مع الجامعات والمستشفيات الكبرى للإشراف الصحي الدوري، لا سيما على الأطفال، لضمان السلامة العامة ومنع انتشار الأوبئة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنبر البلدي لطرابلس يدق ناقوس الخطر: كارثة إنسانية وبيئية تطرق الأبواب
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المنبر البلدي: ملف النفايات شأن بلدي وبيئي ويجب إخراجه من التجاذبات السياسية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير: ما حل بطرابلس كارثة إنسانية ويجب تحرك فوري من الدولة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

المجتمع المدني

وزارة الشؤون

وزارة الصحة

الإسرائيلي

النازحين

إسرائيل

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05
Lebanon24
12:10 | 2026-03-05
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05
Lebanon24
12:04 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24