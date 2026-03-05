حقيقة ما جرى في كفرفيلا… لا إشكال بين الجيش والحزب

يتمّ التداول باخبار عن وقوع إشكال بين الجيش وعناصر من في بلدة كفرفيلا ومصادرة راجمة صواريخ تابعة للحزب.



إلا أن معلومات " "اكدت أن هذه الاخبار غير دقيقة. فبحسب ما تبيّن، فإن ما حصل قبل يومين هو أنه بعد قيام عناصر من "حزب الله" بإطلاق صاروخ من إحدى الراجَمات، تعطّلت الآلية التي استخدمت في العملية، ما اضطرهم إلى تركها في المكان. وبعد ذلك، حضر الجيش وقام بمصادرة الراجمة ونقلها إلى مكان آخر، وبالتالي، لا صحة للحديث عن أي إشكال أو مواجهة بين الجيش وحزب الله، وما جرى يندرج في إطار هذه الواقعة فقط.

