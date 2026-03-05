بيان لوزارة الصحة.. إليكم حصيلة الشهداء العدوان منذ فجر الإثنين

أعلن التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان رسمي، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر على ، حيث بلغت منذ فجر يوم الإثنين الموافق 2 آذار حتى بعد ظهر اليوم الخميس 5 آذار، 102 من و638 مصاباً بجروح متفاوتة.



وأشار المركز في بيانه إلى أن هذه الحصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع، تزامناً مع استمرار المستشفيات في استقبال المزيد من الحالات والإصابات الناتجة عن المتواصلة.







