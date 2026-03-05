تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السفارة الأميركية في لبنان تستأنف إصدار جوازات السفر الطارئة فقط

Lebanon 24
05-03-2026 | 10:52
السفارة الأميركية في لبنان تستأنف إصدار جوازات السفر الطارئة فقط
السفارة الأميركية في لبنان تستأنف إصدار جوازات السفر الطارئة فقط photos 0
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، أنها ستستأنف بشكل محدود خدمات إصدار جوازات السفر الطارئة للمواطنين الأميركيين.

وأوضحت السفارة أن المواطنين الأميركيين الذين فقدوا جوازات سفرهم أو سُرقت منهم أو انتهت صلاحيتها، عليهم إرسال بريد إلكتروني إلى: BeirutACS@state.gov، على أن يتم التواصل معهم لاحقًا لتحديد موعد لتقديم خدمة جواز السفر الطارئة.

وأكدت أن جميع الخدمات القنصلية الروتينية وخدمات التأشيرات معلّقة حتى إشعار آخر.

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى التواصل مع وزارة الخارجية الأميركية عبر الرقم 888-407-4747 أو الرقم 202-501-4444 للمتصلين من خارج الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بخيارات المغادرة، أوضحت السفارة أن الرحلات التجارية ما زالت متاحة عبر شركة طيران الشرق الأوسط انطلاقًا من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، داعية الأميركيين إلى التفكير جدّيًا في مغادرة البلاد إذا رأوا أن ذلك آمن بالنسبة لهم.

كما حثّت المواطنين الذين يختارون البقاء في لبنان على الاستعداد للاحتماء في أماكن آمنة داخل منازلهم أو في مبانٍ آمنة، مع توفير مخزون من الطعام والمياه والأدوية والمواد الأساسية.

وشددت السفارة على ضرورة الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء، وتجنب الاحتجاجات والتجمعات، والبقاء على اطلاع دائم بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.
 
