الجميّل وبلاسخارت يبحثان "أمن لبنان".. وهذا ما تمّ التشديد عليه بخصوص الجنوب

استقبل رئيس الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في - بلاسخارت في المركزي في الصيفي، حيث جرى عرض للتطورات الأمنية التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.



كما تم التأكيد خلال اللقاء على "ضرورة مساعدة أهالي الجنوب، سواء منهم أو الذين قرروا البقاء في قراهم، والعمل على حمايتهم من الاعتداءات، مع التشديد على أهمية أن تضطلع والمجتمع الدولي بدورهما في هذا الإطار لتأمين الحماية والدعم الإنساني اللازم".

Advertisement