الجميّل وبلاسخارت يبحثان "أمن لبنان".. وهذا ما تمّ التشديد عليه بخصوص الجنوب

Lebanon 24
05-03-2026 | 10:56
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث جرى عرض للتطورات الأمنية التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على "ضرورة مساعدة أهالي الجنوب، سواء النازحين منهم أو الذين قرروا البقاء في قراهم، والعمل على حمايتهم من الاعتداءات، مع التشديد على أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدورهما في هذا الإطار لتأمين الحماية والدعم الإنساني اللازم".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24