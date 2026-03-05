ماكرون بحث مع برّي في الوضع الداهم

جرى اتصال بين ورئيس مجلس النواب ، تناول الوضع الداهم جراء العدوان على ، وما استجد في الضاحية الجنوبية لبيروت وتفريغها من سكانها، لما يشكّله من خطر حقيقيّ على لبنان.



وأشار إلى أنه تداول مع باقتراحات عديدة من شأنها أن توقف هذا الأمر.

وكعادته أبدى الرئيس ماكرون كل اهتمام بالاقتراحات، وكل استعداد للقيام بالاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات على وجه السرعة إلى لبنان.