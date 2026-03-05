بعد تهديد الضاحية الجنوبية... طلب عاجل من الرئيس عون لماكرون

تمّ مساء اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي ، اطلعه خلاله على آخر التطورات المتعلقة بالوضع الامني في ، وطلب منه التدخل مع الجانب الاسرائيلي لعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد التهديدات التي وجهت إلى سكانها من قبل الاسرائيلية ودعوتهم إلى اخلائها.

كذلك طلب الرئيس عون العمل على وقف إطلاق النار في أقصى سرعة ممكنة.