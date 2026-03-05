بعد هجوم شنّه "حزب الله"... إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

ذكرت مصادر إسرائيليّة، عن إصابة 3 جنود إسرائيليين في ، بصاروخ مضاد للدروع.



وكان " " أعلن أنه استهدف بصواريخ مضادة للدروع، على قوات إسرائيلية في موقع بلاط جنوبي .