تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ما هو موقف حزب الكتائب من التمديد للانتخابات النيابية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-03-2026
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكدت مصادر سياسية مطلعة ان "
حزب الكتائب اللبنانية
" سيعلن موققه من موضوع التمديد للانتخابات النيابية غدا مرجحة التوجه الى القبول بهذا الامر، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: إطلالة الرئيس عون الأخيرة كانت مهمّة جدًّأ لناحية توضيح موقف الدولة الرسمي من سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: إطلالة الرئيس عون الأخيرة كانت مهمّة جدًّأ لناحية توضيح موقف الدولة الرسمي من سلاح "حزب الله"
05/03/2026 19:21:59
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات النيابية.. التمديد محسوم"اذا غاب الرادع الخارجي"
Lebanon 24
الانتخابات النيابية.. التمديد محسوم"اذا غاب الرادع الخارجي"
05/03/2026 19:21:59
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معاً وفي موعدها الدستوري
Lebanon 24
عز الدين: حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معاً وفي موعدها الدستوري
05/03/2026 19:21:59
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من مكتب بري بشأن التمديد للمجلس النيابي
Lebanon 24
توضيح من مكتب بري بشأن التمديد للمجلس النيابي
05/03/2026 19:21:59
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
حزب الكتائب اللبنانية
حزب الكتائب
اللبنانية
كتائب
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
07:27 | 2026-03-05
05/03/2026 07:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها شركة غاز "كبرى".. إليكم حصيلة مداهمات وزارة الاقتصاد
Lebanon 24
بينها شركة غاز "كبرى".. إليكم حصيلة مداهمات وزارة الاقتصاد
12:17 | 2026-03-05
05/03/2026 12:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل بعد اجتماع المتن: وضعنا الخلافات جانباً والأمن خطٌ أحمر
Lebanon 24
سامي الجميّل بعد اجتماع المتن: وضعنا الخلافات جانباً والأمن خطٌ أحمر
12:10 | 2026-03-05
05/03/2026 12:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى... هذه حصيلة "غارة الخرايب"
Lebanon 24
جرحى... هذه حصيلة "غارة الخرايب"
12:06 | 2026-03-05
05/03/2026 12:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
Lebanon 24
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
12:06 | 2026-03-05
05/03/2026 12:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
16:15 | 2026-03-04
04/03/2026 04:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:27 | 2026-03-05
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
12:17 | 2026-03-05
بينها شركة غاز "كبرى".. إليكم حصيلة مداهمات وزارة الاقتصاد
12:10 | 2026-03-05
سامي الجميّل بعد اجتماع المتن: وضعنا الخلافات جانباً والأمن خطٌ أحمر
12:06 | 2026-03-05
جرحى... هذه حصيلة "غارة الخرايب"
12:06 | 2026-03-05
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
12:04 | 2026-03-05
في برعشيت... إستهداف دراجة ناريّة
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 19:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24