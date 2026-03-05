بعد التهديد الإسرائيليّ... هكذا بدت المناطق المحيطة بالضاحية

خلت طرقات المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية لبيروت التي لم يطلها التهديد الإسرائيليّ، من السيارات، ولُوحِظَ تجوّل عدد قليل جدّاً من المارة على الطرقات، وسط حالة من الحذر والترقّب.