تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مخزومي: افتحوا "المدينة الرياضية" فورا!

Lebanon 24
05-03-2026 | 11:53
A-
A+
مخزومي: افتحوا المدينة الرياضية فورا!
مخزومي: افتحوا المدينة الرياضية فورا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جدد النائب فؤاد مخزومي دعوته إلى ضرورة فتح مدينة "كميل شمعون الرياضية" في بيروت بشكل فوري وأمام النازحين، مؤكداً أن التطورات الأخيرة وتداعياتها تفرض تحركاً عاجلاً للتخفيف من معاناة الأهالي.

وشدد مخزومي، في تدوينة له عبر منصة "أكس"، على أنه "لا يجوز ترك الناس يواجهون مصيرهم" في ظل هذه الظروف الصعبة، مطالباً الدولة بضرورة تحمل مسؤولياتها الإنسانية والوطنية تجاه المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم.

وفي إطار المساندة الميدانية، أعلن النائب مخزومي عن استعداد "مؤسسة مخزومي" لتقديم الدعم الكامل والمساهمة في تجهيز المدينة الرياضية، وتأمين كافة المستلزمات الضرورية لجعلها مكاناً مناسباً وآمناً ولائقاً لإقامة العائلات المتضررة، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الخطيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زحمة سير خانقة من المدينة الرياضية وصولا إلى خلدة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة من المدينة الرياضية باتجاه الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سلام
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ في محيط القاعة الرياضية في مدينة الميناء
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

المدينة الرياضية

فؤاد مخزومي

كميل شمعون

النازحين

الرياض

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05
Lebanon24
12:10 | 2026-03-05
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05
Lebanon24
12:06 | 2026-03-05
Lebanon24
12:04 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24