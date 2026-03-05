تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين

Lebanon 24
05-03-2026 | 12:06
A-
A+
شيخ العقل يرفض إدخال لبنان قسراً في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
شيخ العقل يرفض إدخال لبنان قسراً في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين photos 0
انعقدت الهيئة العامة الموّسعة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في جلسة استثنائية بدار الطائفة في بيروت، بدعوة من شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، وحضور الأستاذ وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وحشد من الوزراء والنواب والقضاة ورؤساء البلديات، للبحث في التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان.

شيخ العقل: مواجهة العدوان بالوحدة
افتتح شيخ العقل اللقاء بكلمة أكد فيها أن لبنان أُدخل "قسراً" في أجواء حربية مطبقة، شاجباً العدوان الإسرائيلي الغاشم واستباحة الأرض وتهجير الشعب. وحذر أبي المنى من كلفة الحرب الباهظة، داعياً إلى وضع الإمكانات بتصرف الدولة لاحتضان العائلات المهجرة وحمايتها بالتنسيق مع خلايا الأزمة، مع التشديد على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش اللبناني والتمسك بثوابت اتفاق الطائف.

جنبلاط: لا لحرب الآخرين على أرضنا
من جهته، حذر الأستاذ وليد جنبلاط من أن استمرار المواجهات قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكداً أنه لا مأوى للبنانيين إلا "لبنان الكبير". وشدد جنبلاط على رفض "حرب الآخرين على أرضنا"، معتبراً أن اللبنانيين يدفعون ثمن قرارات خارجية، كما أكد التمسك باتفاق الطائف ودعم قرارات الحكومة اللبنانية والشرعية، داعياً لتكثيف الإغاثة والصمود في وجه هذه المحنة الكبرى.

وفي ختام الجلسة، صدرت عن المجتمعين مجموعة من التوصيات أبرزها:

- الوحدة والدولة: التمسك بالوحدة الوطنية ودعم خيار الدولة كصاحبة السلطة والقرار الوحيدة.
- القرار السيادي: تأييد مقررات مجلس الوزراء بشأن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها تطبيقاً لاتفاق الطائف.
- دعم المؤسسة العسكرية: الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وتوفير الدعم اللازم لها لحفظ الاستقرار.
- واجب الضيافة: دعوة أهالي الجبل والمناطق الآمنة لاستقبال النازحين من الجنوب والضاحية، وتأمين سبل المساندة لهم بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية وخلايا الأزمة، مع تنظيم وجودهم بما يضمن الأمن والسلامة العامة.


