سامي الجميّل بعد اجتماع المتن: وضعنا الخلافات جانباً والأمن خطٌ أحمر

عُقد في فندق "اللقاء" بالربوة اجتماع موسّع بدعوة من النائبين سامي الجميّل وإلياس حنكش، خُصص لمناقشة تداعيات مسألة النزوح في قضاء . وضمّ اللقاء نواب : ، ، ميشال المر، ، هاغوب بقرادونيان، ورازي الحاج، إلى جانب رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المرّ أبو شرف، ورؤساء بلديات المنطقة، وممثلين عن .



وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد الجميّل أن اللقاء يهدف إلى التنسيق في ظل هذه الظروف الصعبة، مشدداً على ضرورة تنحية الخلافات السياسية جانباً والعمل كـ "يد واحدة" لحماية أهل المتن وسائر المواطنين، رغم محدودية الإمكانات المتاحة.



وأوضح الجميّل أن المجتمعين اتفقوا على سلسلة من الخطوات والإجراءات العملية للمواكبة الميدانية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لوضع آليات تضمن حماية البلدات واستتباب الأمن ومنع وقوع أي إشكالات. كما أعلن عن التوجه لإنشاء إطار تنسيقي دائم يجمع كافة نواب وبلديات المتن دون استثناء لمتابعة التطورات المتسارعة وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأمني في القضاء.





