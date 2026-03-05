تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سامي الجميّل بعد اجتماع المتن: وضعنا الخلافات جانباً والأمن خطٌ أحمر

Lebanon 24
05-03-2026 | 12:10
عُقد في فندق "اللقاء" بالربوة اجتماع موسّع بدعوة من النائبين سامي الجميّل وإلياس حنكش، خُصص لمناقشة تداعيات مسألة النزوح في قضاء المتن الشمالي. وضمّ اللقاء نواب القضاء: ملحم رياشي، إبراهيم كنعان، ميشال المر، إلياس بوصعب، هاغوب بقرادونيان، ورازي الحاج، إلى جانب رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المرّ أبو شرف، ورؤساء بلديات المنطقة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد النائب سامي الجميّل أن اللقاء يهدف إلى التنسيق في ظل هذه الظروف الصعبة، مشدداً على ضرورة تنحية الخلافات السياسية جانباً والعمل كـ "يد واحدة" لحماية أهل المتن وسائر المواطنين، رغم محدودية الإمكانات المتاحة.

وأوضح الجميّل أن المجتمعين اتفقوا على سلسلة من الخطوات والإجراءات العملية للمواكبة الميدانية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لوضع آليات تضمن حماية البلدات واستتباب الأمن ومنع وقوع أي إشكالات. كما أعلن عن التوجه لإنشاء إطار تنسيقي دائم يجمع كافة نواب وبلديات المتن دون استثناء لمتابعة التطورات المتسارعة وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأمني في القضاء.

الأجهزة الأمنية

إبراهيم كنعان

المتن الشمالي

النائب سامي

إلياس بوصعب

ملحم رياشي

الشمالي

رنا ❗️

