بينها شركة غاز "كبرى".. إليكم حصيلة مداهمات وزارة الاقتصاد

أصدر لوزير الاقتصاد والتجارة البساط بياناً كشف فيه عن نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها مديرية حماية المستهلك، بهدف حماية المواطنين ومنع استغلال الأوضاع الراهنة. وأشار البيان إلى تنفيذ 27 دورية ميدانية شملت قطاعات حيوية، وأسفرت عن تنظيم 3 محاضر ضبط بارزة.



وجاء في مقدمة المخالفات ضبط إحدى شركات الكبرى بتهمة احتكار نحو 10 أطنان من الغاز المنزلي، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها مخالفة صريحة للقوانين التي تحظر التلاعب بالمواد الأساسية. كما شملت المحاضر مخالفة السعر الرسمي لقارورات الغاز، وعدم إعلان أسعار السلع الاستهلاكية أو إبراز الفواتير القانونية.



وفي ، نفذت مصلحة الاقتصاد دوريات شملت أبلح، والنبي أيلا، وزحلة، وكامد اللوز، حيث تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لعدم التزامه بالتسعيرة الرسمية لمادة البنزين.



وشدد الوزير البساط على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً استمرار تكثيف الدوريات الرقابية في مختلف المناطق، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم على المختص. كما دعا المواطنين إلى تفعيل الرقابة الشعبية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للوزارة.







