نتنياهو: نحقق إنجازات في ضرب الإرهابيين في لبنان وإيران

أكد الإسرائيلي أن التعاون بين والولايات المتحدة في ملف تاريخي، مؤكداً أنهم يحققون إنجازات في ضرب الإرهابيين في إيران و ، مع التأكيد أن العمل ما زال كثيراً.

Advertisement