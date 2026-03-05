باسيل يستشهد بالإنجيل.. "هذا هو جوهر مسيحيتنا ووطنيتنا"!

كتب رئيس " " على حسابه على "أكس":‏"كنت جائعاً فأطعمتموني، عطشاناً فسيقتموني، تائهاً فآويتموني"هيدا جوهر مسيحيتنا. وجوهر وطنيتنا ان الفتنة أخطر سلاح على والتحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا.هيك بتكون وهيك بتكون وطني، وتذكروا انو بدنا نعيش مع بعضنا لأن لبنان لا يزول".

Advertisement