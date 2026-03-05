تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السيد: بدء تحويل مساعدات نقدية لـ50 ألف عائلة نازحة

Lebanon 24
05-03-2026 | 14:09
السيد: بدء تحويل مساعدات نقدية لـ50 ألف عائلة نازحة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، من السرايا الحكومية، أن مؤسسات الدولة في أعلى درجات الاستنفار لمواجهة تداعيات النزوح، مشددة على ضرورة التضامن الوطني في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزيرة السيد أنه تم فتح كافة المدارس والجامعات الرسمية في مختلف المناطق لتكون مراكز إيواء للنازحين، مناشدةً العائلات التوجه نحو مناطق الشمال وعكار والبقاع، نظراً لامتلاكها قدرة استيعابية أكبر. كما أشارت إلى العمل على تجهيز مراكز إيواء إضافية تشمل: المدينة الرياضية، محطة شارل حلو، والمسبح الأولمبي في الضبية.

وفي إطار الاستجابة الطارئة، أعلنت الوزيرة عن البدء بتحويل مساعدات نقدية لـ 50 ألف عائلة نازحة، مؤكدة أنه سيتم إطلاق رابط إلكتروني يتيح للعائلات التسجيل، لضمان التواصل معها وتنسيق تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة.

