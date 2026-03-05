السيد: بدء تحويل مساعدات نقدية لـ50 ألف عائلة نازحة

أكدت وزيرة ، حنين السيد، من السرايا الحكومية، أن في أعلى درجات الاستنفار لمواجهة تداعيات النزوح، مشددة على ضرورة في ظل الظروف الراهنة.



وأوضحت السيد أنه تم فتح كافة المدارس والجامعات الرسمية في مختلف المناطق لتكون مراكز إيواء للنازحين، مناشدةً العائلات التوجه نحو مناطق وعكار والبقاع، نظراً لامتلاكها قدرة استيعابية أكبر. كما أشارت إلى العمل على تجهيز مراكز إيواء إضافية تشمل: ، محطة ، والمسبح الأولمبي في الضبية.



وفي إطار الاستجابة الطارئة، أعلنت الوزيرة عن البدء بتحويل مساعدات نقدية لـ 50 ألف عائلة نازحة، مؤكدة أنه سيتم إطلاق رابط إلكتروني يتيح للعائلات التسجيل، لضمان التواصل معها وتنسيق تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة.





