إخلاء مرضى من مستشفيات في الضاحية الجنوبية

اعلن في بيان، انه "نظراً للظروف الراهنة، وبطلب من مستشفيات في الضاحية الجنوبية، قامت فرقنا بإخلاء ٦ مرضى من و١٤ مريضاً من ، جرى نقلهم الى مستشفيات خارج وذلك بالتنسيق مع والمهمة مستمرة من أجل إخلاء عدد من المرضى من الاعظم بانتظار تأمين أماكن لهم في مستشفيات اخرى من قبل ".

Advertisement