إتصالات إسرائيليّة بمخاتير مجدلون ودورس وبريتال

أفادت مندوبة " "، أنّ مخاتير في دورس وبريتال ومجدلون تلقوا اتصالات من الجيش الإسرائيليّ، للتأكّد من إخلاء البلدات من السكان، بعد الإنذار الذي وجّهه أفيخاي أدرعي سابقاً.

