إشكال داخل مدرسة في زقاق البلاط وتدخل للجيش لضبط الوضع

وقع إشكال داخل إحدى المدارس في منطقة زقاق البلاط في ، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المدرسة.

وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وتهدئة الأوضاع، فيما عادت الأمور إلى طبيعتها بعد تدخلها.

ووفق المعلومات، يجري العمل على متابعة ملابسات الحادثة ومعالجة الموضوع لمنع تكراره.