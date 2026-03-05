تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بعد قرارات مجلس الوزراء.. ماذا أعلن الأمن العام بشأن الرعايا الإيرانيين القادمين إلى لبنان؟
Lebanon 24
05-03-2026
|
14:52
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
في
الأمن العام
البيان التالي:
تُعلم
المديرية العامة للأمن العام
أنه، استناداً إلى قرارات
مجلس الوزراء
والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بتنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى
لبنان
، تقرر ضرورة استحصال الرعايا الإيرانيين القادمين إلى لبنان بقصد السياحة الى تأشيرة قنصلية او موافقة مسبقة صادرة عن
المديرية العامة للأمن
العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم حركة الدخول إلى الأراضي
اللبنانية
وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
