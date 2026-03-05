بعد قرارات مجلس الوزراء.. ماذا أعلن الأمن العام بشأن الرعايا الإيرانيين القادمين إلى لبنان؟

صدر عن في البيان التالي:

تُعلم أنه، استناداً إلى قرارات والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بتنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى ، تقرر ضرورة استحصال الرعايا الإيرانيين القادمين إلى لبنان بقصد السياحة الى تأشيرة قنصلية او موافقة مسبقة صادرة عن العام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم حركة الدخول إلى الأراضي وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.