وزارة الصحة: 4 شهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في مشغرة

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدوّ التي استهدفت منزلا في في ، أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وطفل عمره 7 سنوات وإصابة مواطنة بجروح.

