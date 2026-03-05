تقرير وحدة إدارة الكوارث:نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 وشهيدان منذ بدء التصعيد

اصدرت وحدة في رئاسة ، التقرير اليومي حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم.







وأفاد التقرير أن العدد الإجمالي لمراكز الإيواء التي تم فتحها بلغ 441 مركزاً في مختلف المناطق لاستقبال .







وأشار إلى أن إجمالي عدد النازحين الموجودين في مراكز الإيواء الجماعية بلغ 95,773 نازحاً، في حين وصل العدد الإجمالي للعائلات النازحة إلى 21,475 عائلة.







وبلغ العدد التراكمي للشهداء100 وشهيدين و638 جريحاً

