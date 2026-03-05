إسرائيل تشنّ غارات على الضاحية الجنوبية والبقاع (فيديو)

بدأ جيش العدوّ الإسرائيليّ باستهداف الضاحية الجنوبيّة لبيروت، بعدما هدّد بقصف حارة حريك والشياح والحدث وبرج البراجنة.

واستهدفت الغارة الأولى، منطقة الجاموس قرب محطة هاشم.

غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الجاموس قرب محطة هاشم pic.twitter.com/SgJNV9CLXZ — 24 (@Lebanon24) March 5, 2026 فيديو من منطقة الجاموس حيث استهدف العدوذ مبنى "مؤسسة الصراط" pic.twitter.com/tjqBv7sWOH — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026

غارات على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/oIoTFjCdTb — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026

أما الغارة الثانية، فاستهدفت مفرق سوق باتّجاه المشرفية.

واستهدفت غارة ثالثة عنيفة جدّاً، محيط مستشفى الساحل، قرب المحكمة الجعفرية.

فيديو جديد للغارات على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/6CQcnL6QxN — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026

دمار كبير في الضاحية جراء pic.twitter.com/urM7FyjELh — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026

فيديو للحظة شنّ العدوّ الإسرائيليّ لغارة على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/4qEVCeTsi9 — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026

وقال الجيش في بيان: "بدأنا باستهداف بنى تحتية لـ" " في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.

وفي البقاع، شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة على سهل بريتال.



وشنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة على سهل بريتال، استهدفت منزلاً و"كراجات" لعائلة الشهيد الاء مظلوم.

بدء الغارات الإسرائيليّة على البقاع pic.twitter.com/DZeOzeDa1t — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026