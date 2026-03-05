إسرائيل تشنّ غارات على الضاحية الجنوبية والبقاع (فيديو)

غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الجاموس قرب محطة هاشم pic.twitter.com/SgJNV9CLXZ
— lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
فيديو من منطقة الجاموس حيث استهدف العدوذ مبنى "مؤسسة الصراط" pic.twitter.com/tjqBv7sWOH
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
غارات على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/oIoTFjCdTb
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
فيديو جديد للغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/6CQcnL6QxN
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
دمار كبير في الضاحية جراء الغارات pic.twitter.com/urM7FyjELh
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
فيديو للحظة شنّ العدوّ الإسرائيليّ لغارة على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/4qEVCeTsi9
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
بدء الغارات الإسرائيليّة على البقاع pic.twitter.com/DZeOzeDa1t
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 5, 2026
