أحدهما جروحه خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات في جنوب لبنان

أعلن الجيش ، عن إصابة جنديين خلال اشتباكات في .



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من الخميس، أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، وأصيب جندي بجروح متوسطة، خلال اشتباكات في جنوب ".



وأضاف أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إبلاغ عائلتيهما. (روسيا اليوم)

