جولة ميدانية لبلدية طرابلس في جبل محسن لمراقبة سلامة المواد الغذائية والأسعار

نفّذت الدائرة الصحية ومراقبوها في بلدية ، وضمن إطار المتابعة اليومية والحرص على سلامة المواطنين، جولة ميدانية في منطقة ، شملت عددًا من الأفران ومحال السوبرماركت، بمؤازرة عناصر شرطة بلدية طرابلس الدورية الليلية ضمن خطة الدورية الليلية.



وأسفرت الجولة عن ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.



وأكدت البلدية ان الجولات مستمرة، وأن لا تهاون في ما يتعلق بصحة الناس.

Advertisement