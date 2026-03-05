تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شحادة: الجيش لن يخوض حرباً لم تقررها الدولة

Lebanon 24
05-03-2026 | 16:25
A-
A+
شحادة: الجيش لن يخوض حرباً لم تقررها الدولة
شحادة: الجيش لن يخوض حرباً لم تقررها الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، أن الأولوية الحالية للحكومة اللبنانية تتمثل في تأمين الإيواء للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب والمناطق المتضررة نتيجة القصف والتصعيد العسكري.



وفي حديث إلى قناة "الجديد"، أوضح شحادة أن "أولوية الحكومة هي وقف القصف على لبنان ومنع المزيد من الدمار"، مشيراً إلى أن "الجهود تتركز على إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار".



أضاف: "لا ضمانة دولية في شأن حماية البنى التحتية في البلاد، سواء المطار أو المرفأ أو طريق المطار"، لافتاً إلى أن "الحرب فُرضت على لبنان في ظل تطورات إقليمية معقدة".



واعتبر أن "ما يجري يعود إلى قرار اتخذه حزب الله بفتح جبهة إسناد لإيران خلافاً لقرار الحكومة اللبنانية"، مؤكداً أن "إعادة الوضع إلى مساره الطبيعي تتطلب الالتزام بقرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتسليمه إلى الجيش اللبناني حصراً".



وفي ما يتعلق بدور الجيش اللبناني، أشار شحادة إلى أن "الجيش كان انتشر سابقاً جنوب الليطاني لحماية منازل المواطنين بعد تهديدات باستهدافها"، موضحاً أن "ما يُجرى الآن هو إعادة تموضع لبعض الوحدات بهدف عدم زجّ الجيش في حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قراراً بخوضها، وبخاصة في ظل محدودية إمكاناته مقارنة بما هو مطلوب لوقف أي تقدم للجيش الإسرائيلي".



وشدد على أنه لا يمكن مطالبة الجيش بخوض "عملية انتحارية"، مؤكداً أن "حياة العسكري اللبناني توازي حياة أي مواطن، وأن الحفاظ على المؤسسة العسكرية أمر أساسي"، لافتاً إلى أن "الجيش ما زال يؤدي مهامه في الجنوب وبخاصة في تأمين طرق التواصل وخروج المدنيين من القرى المهددة".



كما وأشار شحادة إلى أن "مجلس الوزراء أعاد تأكيد ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية وحدها، وعلى تطبيق مبدأ حصرية السلاح شمال الليطاني"، معتبراً أن "تطبيق هذه القرارات في ظل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله ليس سهلاً، ولكنه يبقى في جوهره قراراً سياسياً".



وتعليقاً على تصريحات نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، قال إن "الدولة اللبنانية اتخذت قرارها ولديها أكثرية في مجلس الوزراء ومجلس النواب"، معتبراً أن إطلاق الصواريخ لم يجلب للبنان سوى الدمار والزج به في حرب كان ثمة تحذير واضح من الانخراط فيها.



وفي ما يتعلق بالتحركات الديبلوماسية، أوضح أن الاتصالات مستمرة على أعلى المستويات مع عدد من الدول، مشيراً إلى أن "الرسالة الدولية واضحة لجهة ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وأن أي تعاون في هذا المجال يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته".



كما وكشف أن الحكومة طلبت من الأجهزة الأمنية والعسكرية ملاحقة وتوقيف أي عنصر تابع للحرس الثوري الإيراني في حال وجوده داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى التدقيق عبر الحواجز الأمنية للتحقق من أي عنصر مسلح خارج إطار الدولة.



وعلى الصعيد الإنساني، أشار شحادة إلى أن "الدولة اللبنانية تعمل على تنظيم عمليات إيواء النازحين وتأمين الدعم لهم"، كاشفاً أن "عدد النازحين بلغ بعد ظهر اليوم ما بين 90 و93 ألفاً، قبل أن ترتفع الأعداد لاحقاً مع استمرار التصعيد".



وأكد أن الدولة بكل أجهزتها، تعمل على رعاية المواطنين المتضررين وتقديم الدعم للعائلات، موضحاً أن لا قرار يمنع توجه النازحين إلى مناطق معينة، وأن سياسة الدولة تقوم على عدم التمييز بين المناطق في استقبالهم.



وختم بالدعوة إلى التضامن بين اللبنانيين واحترام البيئات المضيفة، وتجنب أي ممارسة قد تثير التوتر، مؤكداً أن مساعدة النازحين مسؤولية وطنية مشتركة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سناتور أميركي: واشنطن تخوض "حربًا نشطة" للسيطرة على نفط فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: نخوض حربا ضد "الإرهابيين"
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرّة... "حزب الله" يخوض حرباً من دون غطاء برّي؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لنتائج إجتماع سلطنة عمان... "حزب الله" قد يخوض حربه الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الأمين العام

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
21:24 | 2026-03-05
Lebanon24
21:01 | 2026-03-05
Lebanon24
20:49 | 2026-03-05
Lebanon24
20:43 | 2026-03-05
Lebanon24
20:13 | 2026-03-05
Lebanon24
20:06 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24