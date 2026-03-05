قوّة نخبة "حزب الله" عادت إلى الجنوب... "الرضوان" في مُواجهة الجيش الإسرائيليّ

ذكر موقع " "، أنّ 3 مصادر لبنانية كشفت أنّ " " نشر نخبة من مقاتليه لمواجهة القوات ".

وأضافت المصادر أن "وحدة التابعة لحزب الله تلقت أوامر بالدخول في المعركة ومنع تقدم الدبابات الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنّ "بلدة ، وهي واحدة من عدة مناطق أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية تقدمت فيها أمس الأربعاء".



وتابعت المصادر أنّ "نشر قوة النخبة التابعة لحزب الله في جنوب جاء بعد أن أطلق "الحزب" صواريخ وطائرات مسيّرة يوم الاثنين".