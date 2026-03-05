تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قوّة نخبة "حزب الله" عادت إلى الجنوب... "الرضوان" في مُواجهة الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
05-03-2026 | 16:22
A-
A+
قوّة نخبة حزب الله عادت إلى الجنوب... الرضوان في مُواجهة الجيش الإسرائيليّ
قوّة نخبة حزب الله عادت إلى الجنوب... الرضوان في مُواجهة الجيش الإسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ 3 مصادر لبنانية كشفت أنّ "حزب الله" نشر نخبة من مقاتليه لمواجهة القوات الإسرائيلية جنوب لبنان".
وأضافت المصادر أن "وحدة الرضوان التابعة لحزب الله تلقت أوامر بالدخول في المعركة ومنع تقدم الدبابات الإسرائيلية".
 
وأشارت إلى أنّ "بلدة الخيام، وهي واحدة من عدة مناطق أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية تقدمت فيها أمس الأربعاء".

وتابعت المصادر أنّ "نشر قوة النخبة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان جاء بعد أن أطلق "الحزب" صواريخ وطائرات مسيّرة يوم الاثنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الظهيرة في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة تموضع اسرائيلية جنوبا وأنماط حدودية يدرجها "الحزب" في مواجهة غير مسلحة ‏
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفا تابعا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في منطقة طلوسة - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

روسيا اليوم

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
21:24 | 2026-03-05
Lebanon24
21:01 | 2026-03-05
Lebanon24
20:49 | 2026-03-05
Lebanon24
20:43 | 2026-03-05
Lebanon24
20:13 | 2026-03-05
Lebanon24
20:06 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24