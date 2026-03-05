وزارة الصحة: 123شهيدا و683 جريحا نتيجة العدوان الإسرائيلي

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الخميس 5 آذار ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا".



