مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 5/3/2026

يوم رابع من العدوان بنسخته المحدثة وفيه زنار من النار يطوق من الجنوب إلى الشمال وبينهما الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع.







الزنار الناري ينغمس فيه الطيران الحربي الذي يمعن قتلا وتدميرا والطيران المسير الذي يرتكب الإغتيالات ليل نهار.







مجازر عديدة ارتكبها العدو من بينها واحدة في زوطر الشرقية حيث استشهدت عائلة بكاملها في غارة على منزلها السكني.







وفي أقصى الجنوب محاولات إسرائيلية للتوغل في مناطق حدودية آخرها من الضهيرة باتجاه وادي البطيشية تواجهها عمليات تصد من المقاومة التي اشتبك عناصرها مع القوات الغازية في الخيام وهاجموا دباباتها في حولا.







وبين محاولة توغل وعملية تصد إنذار متجدد من جيش الإحتلال للمواطنين في جنوب الليطاني ولا سيما سكان مدينتي صور وبنت جبيل بوجوب إخلاء المنطقة والإنتقال إلى شمال النهر.







تما الانذار الذي اتى مختلفا فقد حدد عبره مناطق الحدث برج البراجنة حارة حريك والشياح طالبا من سكانها الإخلاء فورا.







وفي هذا الإطار جرى إتصالان بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيسي الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه طلب فيه الرئيس عون من الرئيس الفرنسي التدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية كما طلب منه العمل على وقف اطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.







كما وتداول الرئيس بري في الاتصال مع ماكرون بإقتراحات عديدة من شأنها أن توقف هذا الأمر، وكعادته الرئيس ماكرون أبدى كل إهتمام بالاقتراحات وكل استعداد للقيام بالاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات على وجه السرعة إلى لبنان.







إلى ذلك كثفت المقاومة هجماتها بالصواريخ والمسيرات مستهدفة قواعد عسكرية معادية ليس فقط في المستوطنات الشمالية بل وصلت إلى مناطق تبعد مئة وعشرين كيلومترا من الحدود - الفلسطينية.







تداعيات العدوان الإسرائيلي كانت اليوم محور متابعات في قصر بعبدا وعين التينة والسرايا.







ففي القصر أكد زوار الرئيس جوزاف عون عدم القدرة على إجراء الإنتخابات في هذه الظروف.







وفي عين التينة دعوة من الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية عامة الإثنين المقبل لدرس وإقرار عدد من اقتراحات القوانين سبقتها دعوة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الجمعة.







أما في السرايا الحكومية فالتأم لمتابعة البحث في تداعيات الأوضاع على الصعد كافة ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب الإجتماعي وموضوع النزوح كما برز توجه لملاحقة أي عنصر في الحرس الثوري الإيراني في لبنان.







وانتقالا إلى الإقليم بقي المشهد الناري على حماوته: غارات إسرائيلية وأميركية لا تهدأ على الجمهورية الإسلامية وهجمات إيرانية على كيان الإحتلال والقواعد الأميركية في المنطقة.







وسجلت الوقائع الميدانية إصابة القوات البحرية الإيرانية ناقلة نفط أميركية شمال الخليج







وحملت الساعات الأخيرة تطورا بارزا ففي ما يبدو تفاديا لمستنقع الحرب البرية داخل الجمهورية الإسلامية دفعت وإسرائيل تنظيمات كردية إيرانية وعراقية كقوة بديلة لإشعال الغرب الإيراني بعد فشل الرهان على اضطرابات داخلية تسقط النظام الإسلامي.







* مقدمة الـ"أم تي في"







في جنوب الليطاني تهجير كلي، وفي الضاحية الجنوبية نزوح جماعي. فوسائل الاعلام في تل ابيب تؤكد ان الجيش الاسرائيلي لن يسمح بوجود سكان في جنوب الليطاني ويعتزم هدم عشرات المباني في الضاحية.







وبين التهجي والنزوح تذكر اللبنانيون اليوم مشاهد غزة. فالناس على الطرقات يهربون من القصف الاسرائيلي، ولا سقف يحميهم ولا منزل يأويهم ولا يعرفون الى اين يهربون ولا الى من يلتجئون. انها صورة عن بلد ادخله في حرب انتحارية، فانتحر هو، ونحر معه وطنا وشعبا ودولة.







والذين لم يشاهدوا صور النزوح الجماعي, سمعوا ما قاله وزير المال الاسرائيلي الذي توجه الى اللبنانيين قائلا : قريبا سترون الضاحية الجنوبية في كخان يونس في غزة.







ومع ذلك فان نعيم قاسم، كما قال امس، مصر على مواصلة الحرب، ولو بتوازن قوى مختل كليا، وذلك لانه يخوض معركة للتاريخ، كما قال.







فحذار يا شيخ نعيم ان تواصل معركة عنوانها للتاريخ ، خوفا من ان تنبذك الجغرافيا... والى الابد!







في الاثناء مجلس الوزراء واصل اتخاذ خطوات مهمة لاستعادة السيادة. اذ قرر اعادة العمل بوجوب حصول الايرانيين على تأشيرة لدخول لبنان، كما وتقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيل عناصر الحرس الثوري من الاراضي اللبنانية.







في هذا الوقت بعض القوى السياسية والمسؤولين ماضون في معركتهم للتمديد سنتين لمجلس النواب. فيما يتأكد ان موقف رئيس الجمهورية مغاير ويرتكز على الدستور. فهو مع التأجيل التقني لا اكثر ولا اقل، الى حين استتباب الوضع الامني والعسكري بحيث يسمح باجراء الاستحقاق الدستوري.







في الاثناء، ايران ما زالت تحت الضربات الاميركية، علما ان طهران تبدو وحيدة في حربها.







فروسيا اعلنت ان حرب الشرق الاوسط ليست حربها، كما وثبت ان تدخل الصين لمصلحة ايران مستبعد نهائيا.







* مقدمة "المنار"







أرادوها معركة يصلون فيها إلى أبعد الحدود، وخيارنا أن نواجههم إلى درجة الاستماتة إلى أبعد الحدود. لن نستسلم، قالها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس، ويقولها الشعب الصابر المظلوم، أهل الحق... الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، المقتنعون بوعد الله في كتابه ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.







والقوة التي ضربت العدو وأصابته بالجنون هي ضربات المجاهدين عند الحدود، الذين أذلوا جيشه من جديد، فتطايرت دباباته بجنودها أمام عدسات الكاميرات، ووصلت صواريخهم إلى قواعده العسكرية في أعماق الكيان، فأوغل بالانتقام من المدنيين الأبرياء، رافعا مستوى تدميره وإجرامه من الجنوب الى البقاع حتى الضاحية.ضاحية العز، العصية على أحقاده وأوهامه، ضاحية المقاومة الباقية الباقية.







هدد العدو أهلها مطالبا بإخلائها، وهم يغادرونها إلى حين، تاركين فيها قلوبهم وعقولهم وأضرحة شهدائهم. سيغادرونها إلى حين وسيعودون مع العائدين يوم الفتح المبين الذي سيصنعه أبناؤهم المقاومون ولو بعد حين.







طلب العدو إفراغها بالكامل، خالقا حالا من الضغط السكاني والاجتماعي والإنساني الكبير على العاصمة بيروت والمناطق المحيطة.







وأما عديمو المنطق والمسؤولية المتحكمون بالقرارات الحكومية، فهمهم اليوم كان فرض تأشيرات سفر على الإيرانيين القادمين إلى لبنان، بدل أن يقدم هؤلاء على تعويض فشلهم وتلكئهم بالدفاع عن أهلهم ووطنهم على مدى أكثر من عام.







ومع تطور الأحداث فائقة الخطورة كان اتصال بين الرئيسين نبيه بري والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقش التطورات الخطيرة في لبنان والمنطقة.







منطقة لن تكون وفق البلطجة الأميركية والإسرائيلية.. منطقة تكون على هوى أهلها أو لن تكون.







* مقدمة الـ"أو تي في"







بعد جنوب الليطاني، اسرائيل تنذر سكان الضاحية الجنوبية بوجوب إخلائها، ووزير ماليتها يهدد بالقول: قريبا جدا، ستكون الضاحية الجنوبية لبيروت مشابهة لخان يونس، ويضيف: لقد ارتكب حزب الله خطأ وسيدفع ثمنا باهظا... إننا نضرب رأس الأخطبوط في إيران، وفي الوقت نفسه سنقطع ذراعه، أي حزب الله، وختم قائلا: أردتم أن تجلبوا لنا الجحيم، فجلبتموه لأنفسكم.







لكن، في مقابل التطورات العسكرية والتهديدات غير المسبوقة بالإخلاء ومأساة النزوح المتقاقمة، التي لم يشهد لبنان مثلها حتى في أحلك أيام الحرب، بوادر حركة سياسية خجولة لمحاولة التوصل الى اتفاق جديد لوقف النار، يدرك القائمون بها أن نجاحها في هذه المرحلة يقارب المستحيل.







وفي هذا السياق، الابرز اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه تناولا فيه الوضع الداهم جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان وما استجد في الضاحية الجنوبية لبيروت وتفريغها من سكانها.







وكشف بري أنه تداول مع الرئيس الفرنسي بإقتراحات عديدة من شأنها أن توقف هذا الأمر، وأن ماكرون أبدى كل إهتمام بالاقتراحات وكل استعداد للقيام بالاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات على وجه السرعة إلى لبنان.







وفي موازاة التدهور غير المسبوق على الجبهة اللبنانية، جدد الرئيس دونالد ترامب دعمه المطلق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبا من الرئيس الاسرائيلي منحه عفوا حتى يتفرغ لمجهود الحرب.







وفيما توسعت المواجهة مع ايران الى اذربيجان بعد تركيا وسواحل سريلنكا، ومع التحول البريطاني عن رفض المشاركة في المجهود الحربي، اعلن ترامب عن ضربة أخرى وجهت اليوم للقيادة الجديدة في ايران، رافضا اختيار مجتبى خامنئي لخلافة والده، ومشددا على انه يريد الانخراط شخصيا في اختيار قائد إيران الجديد، قائلا: لن نقبل زعيما إيرانيا جديدا يواصل سياسات خامنئي، فمواصلة هذه السياسات ستجبرنا على العودة للحرب خلال خمس سنوات.







وفي موقف يؤشر الى مدى التصعيد المرتقب اعلن ترامب دعمه شن الأكراد هجوما على إيران، قائلا: أعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك، فقد تم تدمير كل شيء في إيران وهي لم تعد تمتلك مرافق للحماية والكشف الجوي.







وفي المقابل، جزم الايرانية عباس قراقجي بأن طهران لم تطلب وقف إطلاق النار وترفض أي تفاوض مع الولايات المتحدة، مبديا استعداد الجمهورية الاسلامية لمواجهة اي غزو بري.







* مقدمة الـ"أل بي سي"







قولوا ما شئتم، ولكن إسمعوا أولا:







ماذا لو خرج العقيد المتقاعد، الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي وخاطبكم بتغريدة يقول فيها:







"أخلوا لبنان"! فماذا ستفعلون غير الذي يفعله الآن أبناء الضاحية الجنوبية وقبلهم أبناء الجنوب؟







يا أبطال، يا صناديد، يا إنتحاريين، ماذا بعد وإلى أين؟







أنتم أحرار في أن تنتحروا فرادى وجماعات، لكنه إجرام أن تدفعوا الشعب الطيب والصامد والمقهور والمسحوق إلى الإنتحار!







الشيخ نعيم قاسم لا يتبهدل على الطرقات وينام في السيارات ويفتش عن دواء لأولاده وتلاحقه لعنة أنه مغضوب عليه.







ومجلس شورى القرار في حزب الله ونواب الحزب ووزراؤه لا يعانون ما يعانيه أبناء الضاحية والجنوب.







تتعنترون على الدولة، تخونونها، تعتبرون أنها ارتكبت خطيئة، بربكم، أنتم ماذا ارتكبتم؟ ورطتم البلد في حرب إسناد خرج منها مدمرا، ساندتم حماس وليس لبنان. ورطتم البلد في حرب إسناد إيران، فماذا حصدتم حتى الآن؟ تقاتلون باسم إيران وعن إيران ومن أجل إيران، ولا يعنيكم شعبكم وبلدكم. تأتمرون بأوامر الحرس الثوري الإيراني، وهذا موثق.







سبق أن جلست إيران إلى طاولة المفاوضات مع أميركا " الشيطان الأكبر"، كما تسمونها، فهل سألت عنكم؟ لماذا يحق لأيران ان تفاوض ولا تسمح لكم إلا بالقتال الإنتحاري؟



إذا كنتم تعتقدون أنكم تواجهون إسرائيل فأنتم على خطأ، أنتم في مواجهة أميركا، ولا تدعوا أخدا يغشكم.







إلى من يقبعون تحت الأرض، إسمعوا جيدا: حين طرح الأميركي ان تكون غزة " ريفييرا الشرق" سها عن باله أن يكمل الجملة ليقول: قد تمتد هذه الريفييرا إلى لبنان، فماذا أنتم فاعلون؟ وكيف ستواجهون؟







في حسبة بسيطة: إنهار البلد، فعن أي بلد تدافعون؟







والآن، ماذا أنتم فاعلون؟







والسؤال موجه أيضا إلى الدولة: ماذا أنت فاعلة؟







أنت مسؤولة عن خمسة ملايين لبناني يخيفهم شخصان: الشيخ نعيم قاسم بالتسبب بانتحارهم جماعيا، وأفيخاي أدرعي بالتسبب بنزوحهم جماعيا.







أوقفوا مهزلة "عقد مجلس الوزراء جلسته وقرر ما يلي". هذه المهزلة لم تعد تنفع، عليكم أن تقولوا: "وسينفذ ما يلي".







ما لم تفعلوا فأنتم إما عاجزون وإما جبناءوإما متواطئون، وفي هذه الحال:







إعتزلوا أو إعتذروا، فرقاب خمسة ملايين لبناني متعلقة بقرار منكم. قد يكون فات الاوان، ولكن قرروا، تسجيلا للتاريخ، أنكم اتخذتم القرار المناسب في الوقت المناسب.



شعبكم صاحب عزة وكرامة لا يستعطي، فلا تمننوا عليه بخيمة ومركز ايواء، وفروا له الطمأنينة والشعور بأنه يعيش في بلد.







أيها العاجزون، قولوا ما شئتم، خونوا ما شئتم، لكم إسمعوا أولا.







* مقدمة "الجديد"







لا يوم كيومك يا لبنان.







وعند النقطة الفاصلة ما بين عدوان لم يتوقف علينا منذ ستة عشر شهرا وحرب يخوضها طرف من خارج سرب الإجماع الرسمي والوطني وانغمس "بجرة قلم" في محاورها انتظر العدو الإسرائيلي عند التقاطع.







وفي أخطر تصعيد"خربط الجغرافيا" حذر وأنذر الضاحية الجنوبية من جهاتها الأربع وما يلامسها وحدد المسارات والطرقات الواجب على المواطنين سلوكها ووزع النازحين "ملو وجوههم" وبما استطاعوا حمله على المناطق منهم من غادر سيرا على الأقدام وأغلبهم زحفوا نحو بيروت وصعودا إلى المتن وصولا إلى الشمال ولم يبق إلا أن يقيم لهم معسكرات أوشفيتز كبدل إقامة قبل أن يفرج عنهم.







وفي "ساعة سماعة" تحولت شرايين البلاد إلى مواقف للسيارات ترافقت مع موجة نزوح هي الأكبر بتاريخ الحروب عليها وفجرت خزانا بشريا تدفق نحو المجهول في استراتيجة ضغط مزدوجة: على الدولة والحكومة من جهة وعلى تأليب المجتمع اللبناني بعضه على بعض وتحويله قنبلة اجتماعية موقوتة على رهان الانفجار الكبير.







ومن خلالها استطاع العدو الإسرائيلي أن يضع لبنان على حافة الهاوية وأن ينقل نموذج غزة إليه باعتراف وزير ماليته الأكثر تطرفا بتسلئيل سموتريتش وتهديده بتحويل الضاحية الجنوبية إلى خان يونس القطاع ولا من يمنع الجنون الإسرائيلي من تفعيل سلاح يوم القيامة والتلويح باستخدامه كما سبق وهدد غزة.







ارتفاع مستوى الضغط ومنسوبه لم يعد مقتصرا على حزب الله والبيئة الشيعية بل تخطاه ليشمل كل لبنان في حرب نفوذ ومصالح إذا استمرت ستدخل تاريخ الحروب العالمية بنسختها الثالثة وفي تأكيد المؤكد بأن صواريخ الثأر الستة وبيانها المعرب عن الفارسية "نطق" وليد جنبلاط بأن القرار أتى من الخارج وتحديدا من إيران.







وفي معرض تأييد قرارات الحكومة دعا للتضامن والتكافل مع الجيش وقائده ولا بديل من الصبر والحوار الدائم مع كل الشركاء في الوطن.







ومن الحفرة التي حفرها الحرس الثوري للبنان فعل مجلس الوزراء تأشيرات عبور الإيرانيين إلى لبنان مع اتخاذ ما يلزم وبكل الوسائل لمنع أي نشاط عسكري أو أمني وتحت أي غطاء يقوم به عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان تمهيدا لترحيلهم.







وسجل محضر الجلسة ردا لرئيس الحكومة على من يتهمها بالتماهي مع المطالب بأن من يرتكب "خطيئة" هو من زج لبنان في تداعيات كنا بغنى عنها وبأن التخوين ليس شجاعة.







وفي اليوم السادس على حرب تنتظر تأريخ آخرها فقد اتسعت رقعتها فوق الأرض الملتهبة و"بجريمة موصوفة" بحق جيرانها وضعت فيها إيران دول الخليج في دائرة النار فجددت اليوم استهداف قطر والكويت والبحرين والإمارات حتى اللحظة التزمت دول الجوار بحسن الجوار ونأت صوب الحكمة بعدم الرد على النار بالنار ولم تقع في الفخ الإيراني باستدراجها لحرب عليها تحت عنوان "العدوان الثلاثي".





