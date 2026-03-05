لا وقف للعملية الإسرائيلية

تدلّ كلّ المؤشرات على أن العملية لن تقف عند حدود معيّنة. تل أبيب تريد تجريد "حزب اللّه" من سلاحه ولا ترغب في تكرار الأخطاء الماضية، وواشنطن هي في صلب هذا الخيار، إذ لا مجال للتراجع أو على النظام والإبقاء على أخطر أذرعه في .ويرتفع منسوب احتمال توسّع الحرب، وتحضّر تل أبيب كما يبدو لعمليّة اجتياح برية وتوسيع المنطقة العازلة. وما اعتراف لـ "حزب اللّه" الشيخ نعيم قاسم باختلال موازين القوى بين "الحزب" وإسرائيل، إلّا دليل واضح على صعوبة المعركة وأنها معركة انتحار جماعية أخذته إيران إليها.وتظهر مناشدات قاسم وبعض قيادات "حزب اللّه" للبيئة الحاضنة مدى اتساع الهوّة بينهما، فالجمهور الشيعي ممتعض من هذه الحرب، ويعلم أن "حزب اللّه" دخلها نصرة لإيران وليس لأيّ أهداف لبنانية، وبالتالي بدأ الغليان داخل البيئة الحاضنة يظهر للعلن وسط امتعاض رئيس مجلس النواب ، من نكث "الحزب" بوعوده وعدم احترام الكلمة التي أعطاها للرئيس برّي وخداعه الدولة مجتمعة.وما كان مستحيلًا في الأمس، أصبح مقبولًا اليوم، فلا يمكن للبنان التغريد خارج السّرب العربيّ، ومع سقوط المشروع الإيراني وتحرّر البلاد من القبضة ، يستعيد لبنان قراره الحرّ ويستطيع التفاوض على مصالحه، إذ لا مصلحة للبلد بالاستمرار بدائرة الحروب وهو الذي دفع الثمن الأكبر من الصراع العربي - واستخدمت أرضه كصندوق لتمرير الرسائل الإقليمية على حساب مصلحة شعبه ومصالحه العامة.